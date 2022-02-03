В доме, который будет разрушен, устроили выставку работ современных художников

Выставка открылась вчера (во вторник) для широкой публики и будет открыта до 11 февраля.
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Выставка современного искусства занимает два здания, предназначенные для сноса, на улице Пинкаса, 11 и улице Пинкаса, 13 в Тель-Авиве.
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Со стороны невозможно представить, что происходит внутри – но кто войдет в комплекс, откроет для себя бесконечность параллельных и зрелищных миров, спален и кухонь, ставших чем-то совсем другим.
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Выставку посещает невероятное количество людей.
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