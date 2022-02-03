В доме, который будет разрушен, устроили выставку работ современных художников

10:50, Сегодня
Фоторепортажи
Краски, художник, картина
Художник
Фото: pixabay.com

Дом, который будет разрушен через 10 дней в рамках программы TAMA-38, на данный момент стал музеем работ 150 современных художников из POP UP museum TLV 3.

Выставка открылась вчера (во вторник) для широкой публики и будет открыта до 11 февраля.

 

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Публикация от POP-UP MUSEUM TLV (@popupmuseumtlv)

Выставка современного искусства занимает два здания, предназначенные для сноса, на улице Пинкаса, 11 и улице Пинкаса, 13 в Тель-Авиве.

 

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Публикация от POP-UP MUSEUM TLV (@popupmuseumtlv)

Со стороны невозможно представить, что происходит внутри – но кто войдет в комплекс, откроет для себя  бесконечность параллельных и зрелищных миров, спален и кухонь, ставших чем-то совсем другим.

 

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Публикация от POP-UP MUSEUM TLV (@popupmuseumtlv)

Выставку посещает невероятное количество людей.

 

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Публикация от POP-UP MUSEUM TLV (@popupmuseumtlv)

 

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Публикация от POP-UP MUSEUM TLV (@popupmuseumtlv)

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Автор материала:
Кати Адхам
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