Итоги переговоров США и России: В РФ хотят, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО

В ходе переговоров стало ясно, что Россия хочет оказать давление на Альянс и сделать так, чтобы в составе присутствовали страны, вступившие в НАТО до 1997 года.

Российские и американские представители в понедельник, 10 января, провели переговоры Женеве о так называемых «гарантиях безопасности», предложенных российской стороной. Переговоры длились около 8 часов.

Об этом пишет РБК Украина.

После переговоров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Он заявил, что главными тезисами РФ стали:

Россия заявила США, что не намерена нападать на Украину;

Россия требует, чтобы НАТО вывела из состава страны, вступившие в Альянс после 1997 года;

Россия хочет, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО;

Россия не видит прогресса в отказе НАТО от расширения на восток.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также провела брифинг для журналистов после переговоров с российским коллегой в Женеве. Ключевыми аргументами американской стороны стали:

США ожидают отвода российских войск от границ Украины, поскольку это послужит сигналом к деэскалации ситуации;

США готовы обсуждать с Россией размещение ракет и военные учения в Европе, но на условиях взаимности;

США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию;

США не позволят России решать, может ли какая-либо страна вступать в НАТО;

США готовы ввести санкции против ключевых российских институтов в случае нападения на Украину;

Курсор ранее писал, что НАТО встретится с Украиной перед переговорами с Россией. Североатлантический альянс созвал заседание Комиссии НАТО-Украина за два дня до начала переговоров НАТО-Россия по Украине и безопасности в Европе.

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