Итоги переговоров США и России: В РФ хотят, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО

07:38, Сегодня
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Флаги США и России
Фото: canva.com

В ходе переговоров стало ясно, что Россия хочет оказать давление на Альянс и сделать так, чтобы в составе присутствовали страны, вступившие в НАТО до 1997 года.

Российские и американские представители в понедельник, 10 января, провели переговоры Женеве о так называемых «гарантиях безопасности», предложенных российской стороной. Переговоры длились около 8 часов.

Об этом пишет РБК Украина.

После переговоров заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Он заявил, что главными тезисами РФ стали:

  • Россия заявила США, что не намерена нападать на Украину;
  • Россия требует, чтобы НАТО вывела из состава страны, вступившие в Альянс после 1997 года;
  • Россия хочет, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО;
  • Россия не видит прогресса в отказе НАТО от расширения на восток.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также провела брифинг для журналистов после переговоров с российским коллегой в Женеве. Ключевыми аргументами американской стороны стали:

  • США ожидают отвода российских войск от границ Украины, поскольку это послужит сигналом к деэскалации ситуации;
  • США готовы обсуждать с Россией размещение ракет и военные учения в Европе, но на условиях взаимности;
  • США верят в возможность прогресса, но для этого Россия должна начать деэскалацию;
  • США не позволят России решать, может ли какая-либо страна вступать в НАТО;
  • США готовы ввести санкции против ключевых российских институтов в случае нападения на Украину;

Курсор ранее писал, что НАТО встретится с Украиной перед переговорами с Россией. Североатлантический альянс созвал заседание Комиссии НАТО-Украина за два дня до начала переговоров НАТО-Россия по Украине и безопасности в Европе.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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