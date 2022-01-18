Назарбаев опроверг сообщения о том, что он сбежал за границу

Впервые Нурсултан Назарбаев публично рассказал о протестах и ​​кровопролитии, к которому они привели.

Во вторник влиятельный бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил короткое видео, в котором он рассказал о жестоких беспорядках, охвативших постсоветское государство в начале этого месяца, и опроверг сообщения о том, что он бежал из страны из-за напряженности в отношениях с нынешним президентом.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Впервые Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном в течение 29 лет после обретения им независимости и сохранивший влиятельный пост после ухода с поста президента в 2019 году, публично рассказал о протестах и ​​кровопролитии, к которому они привели.

Назарбаев также отрицал существование напряженности между ним и выбранным им преемником, президентом Касым-Жомартом Токаевым. Некоторые предположили, что раскол между ними мог сыграть роль в обострении беспорядков.

Протесты в Казахстане, богатой нефтью и газом стране с населением 19 миллионов человек в Центральной Азии, начались 2 января в маленьком западном городке из-за почти двукратного повышения цен на топливо. Но они быстро распространились по огромной стране, перерастая во всеобщий протест против авторитарной власти и перерастая в жестокие беспорядки, в результате которых погибло более 220 человек.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, где находится Нурсултан Назарбаев.

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