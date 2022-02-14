Беннет обсудил Иран с сенатором США Линдси Грэмом

Премьер-министр Израиля встретился с американским законодателем в Иерусалиме, на фоне того, что ядерные переговоры вероятнее всего зайдут в тупик.

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с сенатором США Линдси Грэмом в офисе премьер-министра в Иерусалиме в понедельник утром.

Их беседа была посвящена «иранской угрозе, с которой сталкиваются как Израиль, так и США, и путям борьбы с ней», говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

«Они также обсудили проблемы безопасности на Ближнем Востоке и пути укрепления двустороннего сотрудничества», — говорится в заявлении.

После встречи Беннет поблагодарил республиканца Грэма за то, что он был «настоящим другом Израиля как в хорошие времена, так и в более сложные моменты».

Встреча состоялась в понедельник, когда Иран заявил, что переговоры с мировыми державами в Вене по восстановлению ядерной сделки 2015 года «сложны и трудны», но не зашли в тупик.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции в Тегеране признал, что ключевые вопросы все еще обсуждаются.

Курсор ранее писал, что Беннет заявил, что возвращение к ядерной сделке станет ошибкой. На встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что, по мнению Израиля, возвращение к ядерной сделке 2015 года будет «ошибкой, которая поставит под угрозу весь регион».

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