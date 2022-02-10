Беннет: Возвращение к ядерной сделке станет ошибкой

Беннет в разговоре с министром иностранных дел Германии заявил, что возвращение Ирана к ядерному соглашению не только не улучшит ситуацию в регионе, но и сделает хуже.

На встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что, по мнению Израиля, возвращение к ядерной сделке 2015 года будет «ошибкой, которая поставит под угрозу весь регион».

Беннет также сказал Баербок, что считает необходимым установить крайний срок для венских переговоров с Тегераном, поскольку затягивание переговоров в то время, как Иран продолжает обогащать уран, служит только интересам Исламской Республики.

Они также обсудили другие региональные вопросы и медицинское сотрудничество по программе COVID-19.

Курсор ранее писал, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в среду обсудил со своим израильским коллегой Эялем Хулатой ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе иранскую угрозу и опасения по поводу российского вторжения в Украину.

Кроме того, в Иране заявили, что частичное снятие санкций США — это недостаточно. Глава МИДа Ирана заявил, что хочет увидеть что-то «осязаемое» от американцев. Такое заявление было сделано после того, как в Белом доме решили частично снять санкции с Исламской Республики.

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