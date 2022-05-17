Путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине

Лидер российской федерации нашел виновных в происходящем в Украине — причиной войны он назвал политику стран Запада и игнорирование «безопасности россиян».

Президент россии* владимир путин обвиняет страны Запада в том, что происходит вокруг Украины.

«Все, что происходит сегодня, в частности, к сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который десятилетиями игнорировал совершенно законные соображения безопасности россии и поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве.» , — заявил он на совещании по нефтяной отрасли.

По его словам, Запад якобы «игнорировал проблемы на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению военных действий, инициированных киевским режимом.»