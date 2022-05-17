Путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине

20:13, 17 мая 2022
Политика, Новости СНГ
Владимир Путин президент России фото
Фото: depositphotos.com

Лидер российской федерации нашел виновных в происходящем в Украине — причиной войны он назвал политику стран Запада и игнорирование «безопасности россиян».

Президент россии* владимир путин обвиняет страны Запада в том, что происходит вокруг Украины.

«Все, что происходит сегодня, в частности, к сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который десятилетиями игнорировал совершенно законные соображения безопасности россии и поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве.» , — заявил он на совещании по нефтяной отрасли.

По его словам, Запад якобы «игнорировал проблемы на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению военных действий, инициированных киевским режимом.»

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки. Израиль принимает большое количество беженцев из Украины, которые бегут от войны, начатой россиянами. Рядовые израильтяне собирают гуманитарную помощь, помогают беженцам обустроиться. Но есть в Израиле и те, кто поддерживает путина.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец. Российские войска продолжают наступать в Украине, однако делают это не умело, а потому несут очень больше потери как в технике, так и в людях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также