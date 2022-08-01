Белый дом: Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань

Пресс-служба Белого дома заявила, что Китай, похоже, готовится предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни, которые могут включать военные провокации.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, заявил Белый дом в понедельник, добавив, что Китай, похоже, готов ответить в ближайшие дни, возможно, военными провокациями.

Пелоси собирается посетить Тайвань во вторник, сообщили три человека, осведомленные в этом вопросе, в то время как Китай предупредил, что его военные никогда не будут «сидеть сложа руки», если она посетит самоуправляемый остров, на который претендует Пекин.

Пресс-секретарь по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам на брифинге, что возможная поездка Пелоси никак не изменит политику США в отношении Тайваня.

Курсор ранее писал, что Нэнси Пелоси все таки посетит Тайвань. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии на этой неделе, несмотря на угрозы китайского правительства, что визит на островное государство спровоцирует военный ответ.

«Курсор» информировал про сагу о самолете Нэнси Пелоси: спикер сделала официальное заявление. После угроз китайского пропагандиста о том, что самолет Пелоси могут сбить, если она прибудет на Тайвань, спикер опубликовала официальное заявление.