Украинские военные показали, как разгромили вражеский танк

Украинские военные уничтожили 25 российских танков.

Видео с моментом удара по одному из них опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— 25 танков за двое последних суток потеряли российские оккупанты. Именно этот — уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, в течение последних двух суток украинская армия также ликвидировала 1900 российских военных. Также в ВСУ похвастались «рекордом» — 1030 человек из вражеского состава удалось за один день уничтожить в боях.

Война в Украине началась после полномасштабного вторжения российских войск в страну — 24 февраля 2021 года. Тогда украинские власти объявили в стране военное положение и полную мобилизацию. Украина заявила, что готова к мирным переговорам с врагом только при условии полного вывода российских войск из страны до границ 1991 года.

Напомним, «Курсор» писал, что эксперты прогнозируют новое масштабное наступление российских войск на Украину к годовщине вторжения. Так, военный аналитик Алексей Гетьман считает, что ожесточенные бои на Донбассе свидетельствуют об этом. По его словам, россияне скопили огромное количество военных и техники на Луганском направлении, могут попытаться прорваться к Изюму Харьковской области и выйти на Славянск.

Тем временем власти россии* приказали развернуть бомбоубежища по всей стране. По приказу Кремля, сейчас тысячи бункеров и подвалов проходят проверку, после чего в них проводятся ремонтные работы. Также в рф появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ — контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.