Начальник генштаба ЦАХАЛа тайно встретился с королем Бахрейна

Генерал-лейтенант Герци Халеви, возглавляющий генеральный штаб ЦАХАЛа, тайно посетил Бахрейн. Там израильскую делегацию принял король Хамадо Бин-Иса аль-Халифа.

Об этом сообщает «Akhbar Al-Khaleej«.

По данным издания, на встрече с королем Бахрейна израильская делегация обсуждала ситуацию на Ближнем Востоке и пути поддержания стабильности.

«Наследный принц хотел подчеркнуть, что безопасность и стабильность являются для него главным приоритетом, и что все стороны должны способствовать их поддержанию. Он отметил важность подобных встреч, направленных на укрепление безопасности и играющих важную роль в создании общего видения для достижения региональной и глобальной стабильности», — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что подобное сотрудничество гарантирует всеобщую взаимную защиту перед лицом существующих вызовов, достижение мира и следование по пути процветания.

Напомним, с 2020 года Израиль и Бахрейн ведут тесное сотрудничество в сфере безопасности. В декабре 2022 года Бахрейн посетил президент Ицхак Герцог, что стало историческим событием. Тогда во дворце короля Хамада Бин-Исы аль-Халифа в честь приезда нашего президента подняли израильский флаг, а встретили Герцога под наш национальный гимн.

Во время первого в истории визита президента Израиля в Бахрейн, Герцог вручил королю государства особый подарок – мезузу из серебра. Речь идет о медузе, вдохновленной ​​короной Торы и символизирующей коронацию Бога как царя. Согласно традициям, мезузу дарят, чтобы выразить благословение и желание сохранить благополучие ее получателей.