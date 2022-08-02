Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси

Ранее Пелоси заявила, что США продолжают выступать против односторонних попыток «изменить статус-кво» по вопросу Тайваня.

Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности», в то время как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с визитом, который Пекин назвал провокацией.

Аббас «призывает прекратить любые действия, противоречащие политике одного Китая, и подчеркивает свое право защищать свои суверенные интересы, интересы безопасности и развития», — говорится в заявлении.

Китай давно поддерживает палестинское дело.

Курсор ранее писал, что Борт с Пэлоси вошел в зону ПВО Тайваня. Тайваньские истребители сопровождают борт Нэнси Пелоси, которая уже вошла в воздушное пространство Тайваня, в то время как Китай уже закрыл воздушное пространство в этом направлении.

Также сообщалось, что Тайваньский аэропорт «Таоюань» минировали перед визитом Пелоси. Ранее в СМИ Тайваня писали, что Пелоси прибудет в другой аэропорт «Суншань», который обслуживает небольшую часть международных рейсов в Тайбэй.