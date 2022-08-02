Борт с Пэлоси вошел в зону ПВО Тайваня

Тайваньские истребители сопровождают борт Нэнси Пелоси, которая уже вошла в воздушное пространство Тайваня, в то время как Китай уже закрыл воздушное пространство в этом направлении

Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошёл в тайваньскую зону ПВО.

На Тайване отключаются сайты госорганов (уже не работает сайт МИД).

Кроме того, Китай закрывает воздушное пространство в направлении Тайваньского пролива для гражданских самолетов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что США перенесли, но не отменили визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В связи с ожидаемым визитом американского спикера на Тайвань китайские власти не перестают предупреждать о «вопиющих последствиях».

Также мы писали, что твит с угрозами Китая в адрес Нэнси Пелоси удалил его автор. Известный пост в Twitter с угрозами сбить самолет Спикера палаты представителей США удалил их автор, китайский активист и националист Ху Сицзинь.