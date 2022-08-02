СМИ: Тайваньский аэропорт «Таоюань» минировали перед визитом Пелоси

Ранее в СМИ Тайваня писали, что Пелоси прибудет в другой аэропорт «Суншань», который обслуживает небольшую часть международных рейсов в Тайбэй.

Перед прилетом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайваньский аэропорт «Таоюань» в Тайбэй поступали сообщения о минировании.

Об этом пишет тайваньское издание Liberty Times Network.

Сообщается, что на почтовый ящик аэропорта примерно в 9 часов утра по местному времени поступили сообщения о том, что в здании якобы будут заложены 3 бомбы. Такие действия якобы должны были не допустить визита Пелоси.

В аэропорту заявили, что вызвали полицию. Правоохранители поводят расследование, уже начали поиск людей, которые отправили письмо с угрозами.

О произошедшем уведомили также министерство транспорта, управление гражданской авиации, а также Управление внутренней безопасности. Сотрудников аэропорта попросили усилить бдительность.

Отметим, что напряженность вокруг визита Пелоси возрастает. Так, было замечено, что Китай стягивает военную технику в провинцию Фуцзянь. А вот Тайвань уже подготовил к работе свои системы ПВО.

Ранее редакция Курсора сообщала, что США перенесли, но не отменили визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В связи с ожидаемым визитом американского спикера на Тайвань китайские власти не перестают предупреждать о «вопиющих последствиях».

Также мы писали, что твит с угрозами Китая в адрес Нэнси Пелоси удалил его автор.