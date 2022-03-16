Администрация Зеленского: Правительство Израиля делает не то, что нужно

Игорь Жовква решительно осудил политику Израиля в отношении украинских беженцев, хотя и подметил, что Нафтали Беннет старается сделать все для того, чтобы помочь урегулировать конфликт.

Игоря Жовкву, заместителя главы администрации президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о критике Украиной политики правительства Израиля в отношении войны.

«Мы бы не критиковали ваше правительство, если бы ваше правительство делало [правильные] вещи», — отвечает он. «Посмотрите, что происходит с этими квотами: Вы отказываете украинцам во въезде в вашу страну… Это невероятно в условиях войны».

Он также протестует против того, что Израиль не смог «решительно отреагировать», когда российские ракеты попали в район Бабьего Яра в начале войны.

Что касается посреднических усилий премьер-министра Беннета, Жовка говорит: «Это хорошо, что он пытается. Мы действительно видим, что он пытается, и мой президент регулярно разговаривает с ним. Но, к сожалению, результата пока нет».

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!