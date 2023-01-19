Адмирал НАТО заявил, что военное командование Украины намного превосходит российское

В НАТО отметили мастерство командования украинской армии, заявив, что они значительно превосходят россиян.

Об этом по итогам заседания Военного комитета НАТО заявил его глава адмирал Роб Бавер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, военное командование НАТО подтвердило непоколебимую поддержку Украины. Они подчеркнули свое особое уважение военному командованию Украины за их высокое мастерство.

Он отметил, что сегодняшняя встреча военных руководителей НАТО была посвящена укреплению коллективной обороны Альянса, поскольку неспровоцированная война рф* против Украины ознаменовала начало новой эры для глобальной безопасности.

Адмирал заверил, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. «Мы видим волю к сопротивлению во всем украинском обществе. Мы учимся у них этому. Мы все должны учиться этому», — подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!