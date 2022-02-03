Адвокаты Нетаниягу требуют данные, полученные в результате взлома телефона

Биньямин Нетаниягу и сообвиняемый в его уголовном процессе Шауль Элович требуют, чтобы Израиль объяснил взлом телефона после того, как в отчете выяснилось, что полиция шпионила за человеком, связанным с коррупционными делами.

Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в четверг в суд с просьбой обязать правительство разгласить любую информацию, полученную полицией в ходе расследования дела Нетаниягу с помощью шпионских программ, после того как полиция Израиля, как сообщается, использовала шпионские программы для сбора данных с телефона человека, связанного с процессом над Нетаниягу.

Об этом пишет Haaretz.

В своем заявлении, поданном в окружной суд Иерусалима, адвокаты Нетаниягу сообщили, что обращались в прокуратуру по этому поводу две недели назад, но не получили ответа. В четверг прокурор Иегудит Тирош сообщила адвокатам подсудимых, что проводится «тщательное изучение» обвинений.

В настоящее время Нетаниягу и другие обвиняемые проходят по трем отдельным уголовным делам, включая дело 4000, в котором экс премьер-министр обвиняется в том, что он предоставил телекоммуникационной компании Bezeq льготы в области регулирования в обмен на благоприятное освещение событий на новостном сайте Walla, который в то время принадлежал Bezeq. Среди соответчиков Нетаниягу — Шауль Элович, который был контролирующим акционером Bezeq, и жена Эловича, Ирис.

Адвокаты Эловичей подали в четверг ходатайство, в котором просят суд обязать правительство сообщить, использовалось ли шпионское программное обеспечение в деле 4000 и каким образом. Они также попросили, чтобы слушания по делу, назначенные на понедельник, были посвящены вопросу о шпионских программах.

Курсор ранее сообщал, что полиция использовала шпионское ПО в расследовании дела Нетаниягу. Мобильный телефон главного фигуранта публичного судебного процесса по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу был незаконно взломан киберподразделением полиции без санкции суда.

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