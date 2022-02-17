Адвокаты Нетаниягу требуют от прокуратуры раскрытия информации со взломанного телефона свидетеля

Несмотря на заявление прокуратуры о том, что никакие данные с телефона Филбера не были использованы, адвокаты Нетаниягу настаивают на том, что вся информация должна быть раскрыта в рамках судебного производства.

Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу подали апелляцию в суд с требованием обязать прокуроров передать информацию, незаконно полученную с телефона ключевого государственного свидетеля Шломо Филбера, бывшего директора Министерства связи.

Адвокаты Нетаниягу и обвиняемых Шауля и Ирис Элович, бывших контролирующих акционеров Bezeq, требуют, чтобы прокуроры поделились с защитой или судом полученной информацией.

Вчера прокуроры признали, что телефон Филбера был взломан с помощью шпионской программы Pegasus компании NSO Group без соответствующего судебного надзора, но заявили, что никакой соответствующей информации не было найдено или использовано в деле, и поэтому судебное разбирательство должно пройти в запланированные сроки.

Разбирательство связано с делом 4000, в котором Нетаниягу, как утверждается, продвигал решения по регулированию в качестве министра связи и премьер-министра, которые принесли огромную пользу Эловичу. В обмен на это Нетаниягу якобы получил редакционный контроль над новостным сайтом Эловича Walla.

Курсор ранее писал, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.