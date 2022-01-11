Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу

Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

Об этом пишет Times of Israel.

Решение было принято расширенной коллегией из девяти судей, поддержав решения, принятые год назад коллегией Верховного суда в меньшем составе и два года назад окружным судом Тель-Авива. Расследование в отношении бывших советников Нетаниягу Йонатана Уриха и Офера Голана было заморожено до принятия окончательного решения суда по поводу обыска телефона.

Даже одобрив обыск телефона, судьи подвергли полицию критике и заявили, что их решение «не уменьшает неприемлемый характер» действий следователей и что «следует ожидать, что подобные случаи больше не повторятся».

Курсор ранее писал, что началось судебное слушание Нетаниягу против Ольмерта. Судебный процесс начался в суде Тель-Авива. Ольмерт, Биньямин Нетаниягу и Сара Нетаниягу прибыли в суд после того, как председательствующий судья отклонил просьбу Нетаниягу явиться удаленно с помощью видео.

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