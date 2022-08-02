Аида Тума-Слиман: Запирайте мужчин, которые угрожают насилием в отношении женщин

Она заявила, что полиция не выполняет свои обязанности по защите женщин, которым угрожают, и в целом не обеспечивает правопорядок в арабском секторе.

Председатель комитета Кнессета по положению женщин и гендерному равенству депутат Аида Тума-Слиман призывает полицию и прокуратуру штата арестовывать и предъявлять обвинения мужчинам, угрожающим насилием женщинам.

Ее комментарии последовали за серией убийств, совершенных мужчинами против женщин за последние два месяца, а также за весьма спорным решением суда, который обязал женщину, которой угрожали, против ее воли отправиться в женский приют.

Постановление мирового суда Ришон Лециона было отменено вчера после апелляции женщины, которую в целях защиты ее личности называют «Юд».

Тума-Слиман отметила, что уголовный кодекс Израиля предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за угрозы различного рода, включая угрозу причинения физического вреда кому-либо.

«Нам необходимо изменить отношение полиции и прокуратуры», — говорит Тума-Слиман.

«Именно свобода людей [высказывающих такие угрозы] должна быть ограничена», — утверждает МК.