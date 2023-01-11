Американский генерал рассказал, почему путин пытается затянуть войну

Такое мнение Ходжес высказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, рф продвигает через свою пропаганду утверждение, что Запад вот-вот потеряет волю продолжать поддержку Украины. Поэтому обстрелы гражданской инфраструктуры Украины — военное преступление и нарушение международного права, имеют целью заставить украинских беженцев ехать в Европу. Это, по плану кремля, окажет давление на европейские столицы. Другая цель обстрелов — уменьшить способность Украины поддерживать военные усилия, сказал Ходжес.

В то же время он выразил убеждение, что 2023 год для Украины будет годом победы. Он прогнозирует, что украинская армия освободит Крым до конца августа, а потом скоро и сотальные территории.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.