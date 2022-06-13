Амихай Шикли намерен оспорить решение Ямины в суде

Амихай Шикли подал апелляцию в окружной суд Иерусалима и требует отменить решение партии Ямина объявить его перебежчиком — он считает, что партия сделала это «руководствуясь исключительно политическими соображениями».

Перебежчик из партии «Ямина» Амихай Шикли подал апелляцию против попыток его партии наказать его за выход из коалиции.

Шикли утверждает, что объявление партией его перебежчиком, лишающее его ключевых положений о финансировании избирательной кампании и препятствующее ему на следующих выборах, выходит за рамки прав Ямины.

«Имеют ли члены Кнессета право голосовать в Кнессете в соответствии со своим мнением, убеждениями, совестью, партийной платформой и обещаниями, данными избирателям, или они просто марионетки, управляемые лидерами своих фракций», — написал Шикли в обращении.

Он также утверждает, что комиссия палаты Кнессета, утвердившая его наказание, «руководствовалась исключительно политическими соображениями», что сделало ее решение предрешенным.

Депутат также заявил, что согласно правилам объявления перебежчиком, депутат должен был получить что-то в обмен на поддержку вотума недоверия правительству, а это, по его словам, не его случай.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.