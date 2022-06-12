Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции

На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Член Кнессета от повстанческой МЕРЕЦ Гайда Ринави Зуаби заявила в субботу, что она полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции и не намерена спасать барахтающееся правительство.

Выступая в новостях на 12 канале в воскресенье, Ринави Зуаби сказала, что сопротивляется давлению с целью уйти из Кнессета после того, как она и еще один депутат от коалиции проголосовали за отклонение ключевого законопроекта, что еще больше встревожило и без того дрожащее правительство.

И Ринави Зуаби, и депутат Кнессета от РААМ Мазен Ганаим столкнулись с давлением, чтобы они ушли после того, как проголосовали вместе с оппозицией против меры по возобновлению применения израильского закона к поселенцам в Иудее и Самарии.

Три других члена Кнессета от партии РААМ воздержались, как и депутатка Идит Сильман из партии премьер-министра Нафтали Беннета, и законопроект не прошел в ходе голосования в понедельник с 58 голосами против 52.

Ринави Зуаби сказала, что она не несет ответственности за вероятное надвигающееся падение коалиции, вместо этого она возложила вину за беды коалиции на правых законодателей.

«Еврейские политики в коалиции просто хотят использовать нас (арабских депутатов). Сильман и Шакед — это те, кто разваливает коалицию», — сказала она, имея в виду бескомпромиссного министра внутренних дел Айелет Шакед, также из «Ямины».

Ринави Зуаби ненадолго вышла из коалиции, прежде чем ее уговорили вернуться, но с тех пор она продолжает игнорировать линию партии.

Она сказала, что ее единственным требованием от «архитектора» коалиции Яира Лапида было то, что она не должна голосовать за законы, которые трудны для палестинцев и ее совести. «Я вернулась в коалицию и оказалась в сложном положении с точки зрения арабского сообщества — они не хотели, чтобы я возвращалась», — сказала она.

Она обвинила других членов коалиции в принятии ряда законов, которые «нарушили статус-кво», и обвинила министра юстиции Гидеона Саара в том, что он угрожал тем членам коалиции, которые выступили против законопроекта о гражданском праве в Иудее и Самарии, говоря, что «что-то случится».

На вопрос, уйдет ли она, она сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий, я дважды пыталась пойти навстречу им, но ничего не получила взамен».