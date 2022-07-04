Анализ: названы партии, которые выполняют свои обещания

Арабская партия РААМ и Ямина оказались в числе партий, которые лучше всех выполнили свои обещания своим избирателям. А вот Авода и МЕРЕЦ выполнили меньше всего обещаний.

Центр расширения прав и возможностей граждан Израиля (CECI) проанализировал, насколько хорошо различные партии выполняли свои соглашения.

В коалиционных соглашениях было 326 конкретных обязательств, из которых правительство выполнило 211, или 65%.

CECI изучил две вещи: общие обязательства, которые взяли на себя партии, включая портфели, назначения, ответственность и методы работы коалиции), и то, насколько хорошо они соблюдали только «дипломатические разделы» (разделы коалиционных соглашений и основных принципов, которые имеют непосредственное отношение к жизни граждан, по таким вопросам, как образование, экономика, здравоохранение, религия и государство, окружающая среда, закон и многое другое).

Эти данные показали, что Авода соблюдает меньше всего соглашений в обеих рассмотренных областях: Лейбористы выполнили лишь 52% всех обязательств, которые они взяли на себя при формировании правительства, и выполнили лишь 48% «дипломатических разделов», которые они взяли на себя.

МЕРЕЦ выполнила 55% взятых на себя обязательств, а «НДИ», «Кахоль-Лаван» и «Еш Атид» выполнили по 58% своих обязательств. С другой стороны, «Тиква Хадаша» выполнила 63% своих обязательств, «Ямина» — 61%, а Раам — 60%.

Если рассматривать только наиболее важные дипломатические разделы, то РААМ выполнил 63% своих обязательств, «Тиква Хадаша» — 58%, а «НДИ» — 55%. Сине-белые и МЕРЕЦ выполнили по 54%, Ямина — 53%, Еш Атид — 52% и Авода — 48%.

«Курсор» писал, что Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу. Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Наш сайт сообщал слова Либермана: Я могу быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.