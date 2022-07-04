Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу

Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Министр юстиции Гидеон Саар («Тиква Хадаша») в понедельник утром заявил, что голосование за министра внутренних дел Айелет Шакед и партию Ямина равносильно поддержке Ликуда.

Саар сказал: «Любой, кто голосует за Айелет Шакед, знает, что она пойдет с [депутатом Биньямином] Нетаниягу. Еще до роспуска Кнессета она пыталась сформировать правительство под его руководством».

В своем Twitter Шакед ответила: «Гидеон, если ты обвиняешь меня в том, что я перевернула мир, чтобы предотвратить выборы — я признаю свою вину. Я всегда поступаю ответственно по отношению к своей стране. Это правило: в любой ситуации, с теми «картами», которые у нас есть, я буду делать то, что лучше для страны. У меня только один вопрос: Почему вы несколько недель вели переговоры с людьми Нетаниягу, если это вас так беспокоит?».

גדעון, אם אתה מאשים אותי בכך שהפכתי עולם למנוע הליכה לבחירות — אני מודה באשמה. אני תמיד מתנהלת באחריות כלפי המדינה שלי. הנה הכלל:

בכל מצב, עם ה״קלפים״ שיש, אעשה מה שהכי טוב למדינה. רק יש לי שאלה: למה אתה ניהלת משא ומתן עם אנשי נתניהו במשך מספר שבועות, אם זה כל כך מפריע לך? pic.twitter.com/itZSkA8mSb — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) July 4, 2022

В ответ Саар заявил: «Госпожа Шакед, я выдержал испытание, которое не выдержал ни один политик. Вы хорошо знаете, как тот, кто работал надо мной, что я отказался от предложения блока Нетаниягу около года назад стать первым премьер-министром в порядке ротации. Все — для того, чтобы сформировать правительство, в котором вы находились. И сейчас мне тоже поступали заманчивые предложения — и я отказался».

«Курсор» писал ранее слова Либермана: Я могу быть премьер-министром.

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