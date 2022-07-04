Либерман: Я могу быть премьер-министром

Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил в интервью, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост премьер-министра.

«В прошлом я думал, что для того, чтобы стать премьер-министром, нужно как минимум 20 мест [в парламенте], но Нафтали Беннет доказал обратное», — сказал Либерман в интервью 12 каналу новостей.

«Я сравниваюсь с любым другим кандидатом по старшинству, возможностям и знаниям», — добавил он.

Либерман заявил, что не будет заседать в одном правительстве с ШАС, UTJ и Религиозными сионистами, и также не намерен работать в правительстве, возглавляемом лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

Либерман сказал, что он готов войти в правительство единства с Ликудом, если его возглавит кто-то другой, а не Биньямин Нетаниягу.

При этом он не объяснил, почему Ликуд предпочтет сесть с «Исраэль Бейтейну», которая получила семь мест на последних выборах, а не с партиями UTJ, ШАС и Религиозно-сионистской партией, которые получили в совокупности 22 места на последних выборах.

Ранее «Курсор» писал, что Либерман объяснил, почему продолжит блокировать законопроект о роспуске Кнессета.

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