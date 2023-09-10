Армия рф начала копировать тактику ВСУ на поле боя - в разведке рассказали подробности

Российская армия пытается учиться у украинцев гибкости на поле боя и скорости принятия решений.

Глава украинской разведке Кирилл Буданов раскрыл новую тактику действий армии россии. По его словам, войска рф начали копировать действия ВСУ в боях и пытаются перенять их "гибкую" тактику ведения войны.

Об этом пишет The Guardian.

Буданов отметил, что россиянам сложно подражать украинцам, так как россияне не привыкли самостоятельно принимать решения и быстро перестраиваться. Однако новый подход армии рф все-таки создает определенные трудности. По его словам, в построении стратегии преимущество ВСУ очевидно, это происходит благодаря креативности и гибкости, которая присуща украинским бойцам.

Буданов также отметил, что за последние месяцы российские войска не могут добиться ни одного успеха или продвинуться хоть где-то. Это вынуждает их изменить тактику, найти другое применение своим силам.Одним из таких примеров Буданов назвал широкое применение БПЛА. По его словам, до войны с Украиной войска рф почти не применяли дроны в своих операциях. Они просто не понимали их значения, так как привыкли давить всех количеством. Сейчас же они переняли опыт ВСУ и пытаются использовать беспилотники.

Ранее Буданов отметил, что война должна скоро закончиться. По его словам, оккупанты физически не вытянут длительные боевые действия.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!