Атаки россии на инфраструктуру Украины: Зеленский озвучил новое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Берлинской конференции по восстановлению Украины, заявив, что российские ракеты и беспилотники иранского производства уничтожили более трети энергетического сектора его страны.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было труднее пережить зиму», — сказал он.

Зеленский также заявил на конференции в Берлине по видеосвязи, что Украина еще не получила «ни цента» на план быстрого восстановления общей стоимостью 17 миллиардов долларов.

Он призвал международное сообщество покрыть ожидаемый дефицит бюджета в размере 38 миллиардов долларов в следующем году для его раздираемой войной страны.

Ранее Курсор писал, что в россии отец солдата, не видевший сына 23 года, решил забрать выплаты за его смерть у экс-жены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!