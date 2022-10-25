Женщина подала в суд, чтобы оспорить право бывшего мужа на получение денег и признать недостойным наследником.

У погибшего на спецоперации жителя хакасии (сибирский федеральный округ российской федерации*) объявился отец — спустя 23 года. Он судится, чтобы получить выплату за смерть сына и забрать машину.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно сообщению, родители богдана фотина развелись, когда ему был год. По словам матери натальи, тогда биологический отец евгений вынес все вещи и мебель, оставив семью ни с чем.

«После этого мальчик видел его один раз: вернулся от папы и сказал, что хотел съесть булочку с кефиром, а его наругали. Богдана воспитывали мама и отчим — ребенок вырос, стал военным и ушел служить по контракту. В Сирии (2017-2018 годы) получил медаль за доблесть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июня богдан погиб в так называемой «лнр»: ракета попала в склад, когда он грузил боеприпасы. Его посмертно наградили медалью, и вскоре объявился отец — за соцвыплатой.

«Евгений уже получил больше двух миллионов рублей и позарился на машину сына. При этом даже не помог с похоронами. Наталья подала в суд, чтобы оспорить его право на получение денег и признать недостойным наследником. Отец не дал комментария — говорит, очень занят», — сообщает СМИ.

Как сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.

Линию обороны возводят в нескольких километрах от границы. Линия обороны будет тянуться на сотни километров. На видео можно увидеть, как россияне монтируют противотанковые постройки.

Также Курсор информировал о том, что на днях в городе шебекино белгородской области горел крупный лакокрасочный завод.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.