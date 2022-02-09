Авив Кохави встретился с главнокомандующим армии Германии

Глава министерства обороны Германии встречается с начальником штаба ЦАХАЛа. В ходе переговоров чиновники обсудили важность международных сил в регионе.

Глава минобороны Германии генерал Эберхард Цорн вчера завершил свой визит в Израиль. Визит состоялся на военно-морской базе в Хайфе, где в порту пришвартовался немецкий корабль «Фрегатте Байерн». Начальника обороны Цорна сопровождал командир военно-морской базы в Хайфе, генерал-майор Таль Политис.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В рамках своей поездки начальник обороны Германии посетил 91-ю дивизию «Галилея» Северного командования. Начальник обороны заслушал брифинг начальника штаба 3-й бригады, полковника (в отставке) Роя Русси о Ливане и укреплении террористической армии «Хизбалла» в регионе. Затем начальник министерства обороны Цорн посетил штурмовой туннель, построенный «Хизбаллой» для проникновения на израильскую территорию.

В разгар визита глава Минобороны Цорн встретился со своим коллегой, начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави на военно-морской базе в Хайфе. На встрече присутствовали главнокомандующий ВМС Израиля, генерал-лейтенант Давид Саар Салама и начальник Управления стратегического планирования и сотрудничества (J5), генерал-майор Таль Кельман.

Глава Минобороны Германии и начальник Генерального штаба Израиля обсудили важность присутствия международных сил в регионе, в частности, участие немецких войск в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Курсор ранее писал, что Авив Кохави встретился с послом США после убийства лидера ИГИЛ. Авив Кохави совместно с послом США в Израиле Томасом Нидесом обсудили военную операцию США в Сирии а также, вероятно, проговорили ситуацию вокруг смерти американца палестинского происхождения.

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