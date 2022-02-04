Авив Кохави встретился с послом США после убийства лидера ИГИЛ

Авив Кохави совместно с послом США в Израиле Томасом Нидесом обсудили военную операцию США в Сирии а также, вероятно, проговорили ситуацию вокруг смерти американца палестинского происхождения.

В пятницу начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави впервые встретился с послом США в Израиле Томасом Нидесом.

Об этом пишет JPost.

Встреча была запланирована после успешной военной операции США в Сирии, в ходе которой был убит лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураиши.

Предполагается, что они также обсудили смерть пожилого американца палестинского происхождения Омара Абдалмаджида Асада, которая вызвала пристальное внимание.

Курсор ранее писал, что Байден объявил об убийстве лидера одной из крупнейших террористических организаций. «Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Кроме того, Ганц прокомментировал операцию США по убийству лидера ИГИЛ. Министр обороны Бени Ганц приветствует ночную операцию США против лидера «Исламского государства» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши на севере Сирии, заявив, что она стала сигналом не только для террористической группировки, но и для всего мира о готовности и способности Америки проводить смелые операции.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.