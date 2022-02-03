Ганц прокомментировал операцию США по убийству лидера ИГИЛ

Ганц на пресс-конференции в Манаме, столице Бахрейна, заявил, что своими действиями США показали, что если они решат сделать что-либо — их это не остановит, и что это должно стать важным сигналом для стран Ближнего Востока.

Министр обороны Бени Ганц приветствует ночную операцию США против лидера «Исламского государства» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши на севере Сирии, заявив, что она стала сигналом не только для террористической группировки, но и для всего мира о готовности и способности Америки проводить смелые операции.

Об этом пишет Times of Israel.

«Это важный сигнал для Ближнего Востока. Послание заключается в том, что оперативная и стратегическая решимость имеет огромное значение. Как правило, американский modus operandi — это большие действия, и у них есть для этого возможности», — сказал Ганц журналистам по окончании своего визита в Бахрейн.

«Я думаю, это очень важно, это важный сигнал миру — что когда Америка хочет что-то сделать, она может», — заявил министр обороны, явно намекая на Иран и перспективы израильского или израильско-американского удара по его ядерной программе.

На вопрос о том, сообщили ли США Израилю о своих планах по преследованию аль-Курайши заранее или же Израиль участвовал в операции, Ганц не стал отвечать.

«Я не буду вдаваться в подробности контакта с американцами. В конце концов, это была американская операция, независимая и важная», — говорит он.

Курсор ранее писал, что Байден объявил об убийстве лидера одной из крупнейших террористических организаций. Солдаты Соединенных Штатов провели военную операцию сегодня ночью в Сирии, в результате которой был убит лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

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