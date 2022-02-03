Байден объявил об убийстве лидера одной из крупнейших террористических организаций

Солдаты Соединенных Штатов провели военную операцию сегодня ночью в Сирии, в результате которой был убит лидер ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

США заявляют, что лидер «Исламского государства» Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши был убит в ходе ночной операции спецназа в Сирии.

Об этом пишет Times of Israel.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции. Я выступлю с речью перед американским народом сегодня утром. Да хранит Господь наших солдат».

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