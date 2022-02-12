Австрия выступает против включения Северного потока-2 в пакет санкций ЕС против России

Австрия владеет существенной долей в компании OMV, которая является партнером Газпрома в проекте «Северного потока-2», из-за чего страна выступает против санкций в сторону газопровода.

Австрия остается против включения газопровода «Северный поток 2» в пакет санкций против Москвы, который Европейский Союз готовит на случай вторжения России в Украину, заявил в пятницу министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Австрийская нефтяная компания OMV является одним из партнеров российского газового гиганта «Газпром» в проекте газопровода, соединяющего Россию с Германией, который уже завершен, но еще не введен в эксплуатацию, поскольку ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Австрия владеет 31,5% акций OMV и поддерживает проект.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «положат конец» проекту стоимостью 11 миллиардов долларов, если Россия, которая собрала более 100 тысяч военных вблизи Украины, вторгнется в страну. Вашингтон давно выступает против «Северного потока — 2», утверждая, что он только усилит зависимость Европы от российского газа.

«Я однажды сравнил его с автомобилем без двигателя. Он даже не работает», — сказал Шалленберг агентству Рейтер в кратком телефонном интервью.

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