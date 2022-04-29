Байден: газовый шантаж не позволит РФ избежать санкций

Он подчеркнул, что происходящее является еще одним предупреждением о том, что Европе и всему миру необходимо переходить на экологически чистую энергию, добавив, что Соединенные Штаты уже делают это.

США не позволят россии* использовать нефть и газ, чтобы избежать последствий агрессии. Об этом сообщил президент США Джо Байден в Твиттере в пятницу 29 апреля.

«Вчера россия угрожала прекратить поставки энергоносителей двум нашим союзникам. Позвольте мне четко заявить: мы не позволим россии использовать запугивание или шантаж, чтобы обойти санкции. И мы не позволим ему использовать свою нефть, чтобы избежать последствий агрессии. Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают наши усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым угрожает российский газовый шантаж, найти другие способы удовлетворения своих энергетических потребностей», — написал Байден.

В прошлом году в США было установлено больше солнечных, ветряных и аккумуляторных электростанций, чем когда-либо в истории, что достаточно для питания 56 миллионов домов, сказал Байден.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.