Байден: граждане США в Украине должны немедленно покинуть страну

Президент США предупреждает американских граждан, остающихся в Украине: «Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Все может быстро сойти с ума».

Президент США Джо Байден в четверг выступил с предупреждением для всех американцев, которые находятся в Украине, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением: Уезжайте.

«Американские граждане должны немедленно уехать», — сказал Байден в интервью NBC News, добавив: «Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро сойти с ума».

На вопрос, какой сценарий может побудить его послать войска для спасения американцев, бегущих из страны, Байден ответил: «Никакой. Это мировая война, когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга».

Интервью появилось после того, когда Государственный департамент выпустил заявление, в котором говорится, что США «не смогут эвакуировать американских граждан в случае военных действий России в любой точке Украины».

Ранее Курсор сообщал, что 5 тысяч военнослужащих США направляются в Восточную Европу.

Кроме того, мы писали, что Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

Еще напомним, что президент Байден подтвердил свои планы баллотироваться на второй срок.

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