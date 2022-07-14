Байден и Лапид раскрыли детали включения Израиля в безвизовую программу США

Израильские журналисты поинтересовались тем, как продвигается работа по включению Израиля в программу безвизового режима США — Байден и Лапид ответили на вопросы репортеров.

Журналисты спросили лидеров о застопорившемся прогрессе в деле включения Израиля в программу безвизового режима США и о том, попросят ли лидера израильской оппозиции Биньямина Нетаниягу помочь в этом вопросе (поскольку оппозиция заблокировала некоторые законодательные акты по этому вопросу).

Репортеры задали вопрос об известных саудовских оговорках относительно регионального сотрудничества в области обороны — оставляя ситуацию, в которой Израиль в основном делится своими разведданными.

Байден: «Мы очень, очень, очень усердно работаем над тем, чтобы устранить недостаток точности в заявлениях, многократно подаваемых на визовую программу. Я надеюсь и ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев мы разберемся с этим».

Лапид: «Мы призываем израильскую оппозицию быть более ответственной и помочь с законодательством, необходимым для завершения этой работы».

Что касается регионального сотрудничества в области обороны, Лапид ответил: «Не секрет, что мы делаем все возможное с нашими американскими друзьями для работы над региональной архитектурой безопасности. Так что это не секрет. Детали этого, очевидно, являются таковыми. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности. Но мы работаем со всеми, с кем можем, чтобы способствовать региональной безопасности, особенно перед лицом иранского режима и его террористической политики».

Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.