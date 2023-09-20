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В Нью-Йорке собрались сотни протестующих возле отеля, где запланирована встреча Нетаниягу и Байдена

17:35, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Мировые новости
марш протеста в нью-йорке против судебной реформы в израиле скриншот
Фото: скриншот из Youtube
Стали известны первые подробности с места демонстрации.

Возле отеля "Интерконтиненталь" в Нью-Йорке, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен встретиться с американским лидером Джо Байденом, начался протест.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

Как отмечено в сообщении, в демонстрации принимают участие сотни противников судебной реформы в Израиле.

"Демонстранты размахивают израильскими флагами, кричат «позор!» и «демократия!», а также используют дудки и барабаны", - гвоорится в сообщении.

По данным СМИ, Нетаниягу уже прибыл в отель. Ожидается, что в ближайшее время прибудет и президент США.

Напомним, 18 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в США. В Калифорнии он уже провел встречу с американским миллиардером Илоном Маском. Стороны обсудили многие вопросы, в частности риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ), судебную реформу и политику соцсети X в отношении антисемитизма.

На следующий день глава правительства прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В кулуарах мероприятиях он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что встреча Нетаниягу с Зеленским была "дружественной" и израильский премьер "ясно дал понять, что Израиль будет продолжать помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая борьбу с наземными минами".

Тем временем в посольстве Украины в Израиле выступили с важным предупреждением относительно встречи Зеленского и Нетаниягу.

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