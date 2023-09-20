Встреча Нетаниягу и Байдена – первые фото и подробности

Мероприятие началось с опозданием более чем на полчаса.

В США началась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил МИД Израиля в Telegram.

Встреча проходит сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке. Журналисты пишут, что она началась в отеле "Интерконтиненталь" с опозданием более чем на полчаса.

СМИ со ссылкой на политического обозревателя Амита Сегаля пишут, что в начале встречи с Нетаниягу президент США заявил:

«Мы обсудим некоторые вопросы: демократические ценности, система сдержек и противовесов между властями, а также обеспечение того, чтобы у Ирана никогда, никогда не было ядерного оружия и решение о двух государствах для двух народов»

Нетаниягу – Байдену: «Наша дружба длится уже более сорока лет, и я думаю, что мы в состоянии добиться большего. Я верю, что под вашим руководством может быть достигнуто беспрецедентное соглашение с Саудовской Аравией. Нет никаких сомнений в том, что Израиль привержен демократии. И это - в абсолютной степени»...

В это же время прямо за окном зала, где встретятся Нетаниягу и Байден, проходит акция протеста против судебной реформы. Участниками демонстрации стали сотни человек. Они размахивают израильскими флагами, кричат «позор!» и «демократия!», а также используют дудки и барабаны.

Отметим, что в понедельник, 18 сентября, глава правительства Нетаниягу прилетел в США. В Калифорнии у него состоялась встреча с предпринимателем Илоном Маском, с которым он обсудил ряд важных вопросов. В частности, риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ), судебную реформу и политику соцсети X в отношении антисемитизма.

На следующий день премьер-министр приехал в Нью-Йорк, где проходит сессия Генассамблеи ООН. В кулуарах состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. В канцелярии Нетаниягу рассказали, что их беседа была "дружественной" и израильский премьер "ясно дал понять, что Израиль будет продолжать помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая борьбу с наземными минами".