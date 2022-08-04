Генсек НАТО рассказал, когда Альянс сможет вступить в войну с россией

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

НАТО вступит в войну с россией* только в том случае, если рф нападет на одну из стран Альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, все силы Альянса будут задействованы немедленно, если владимир путин решит сделать со страной НАТО то же самое, что сделал с Грузией, Молдовой или Украиной.

Чтобы предотвратить успех москвы, НАТО и страны-члены, будут продолжать поддержку Украины. Речь идет о поставках оружия и другой помощи в течение длительного времени.

«В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха», — сказал Столтенберг.

Ранее наш сайт сообщал, что в Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы в пластиковых пакетах.

Кроме того, Курсор писал, что Кремль боится официального признания рф спонсором терроризма и угрожает США.

Еще напомним, что Зеленский рассказал, возможно ли сохранить отношения с россией после войны.