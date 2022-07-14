Байден получил Почетную медаль президента Израиля

Американский президент выступил перед израильтянами после того, как получил от Ицхака Герцога Почетную медаль президента Израиля. «Это одна из величайших почестей в моей карьере», — заявил Байден.

Выступая с теплой речью после выступления президента Ицхака Герцога, в которой он цитирует ирландскую поэзию и Тору, президент США Джо Байден пообещал, что Израиль никогда не будет одинок.

«Когда я смотрю в зал, я вижу людей, которые становятся все более защищенными, более интегрированными, более уверенными… Нация, которая уже укрепляла мир и сделает это снова».

Он сказал, что получение Почетной президентской медали Израиля — «одна из величайших почестей в моей карьере».

Байден назвал свою любовь к Израилю «глубоко укоренившейся» и вспоминает, как его воспитывал отец, «праведный христианин».

«Израиль и Соединенные Штаты — это места, построенные на надежде, твердости и решимости», — говорит Байден.

«Видеть, как Израиль процветает, как самые смелые мечты отцов и матерей-основателей Израиля воплощаются в реальность, чем сегодня наслаждаются израильские дети, для меня близко к чуду».