Байден получил Почетную медаль президента Израиля

Выступая с теплой речью после выступления президента Ицхака Герцога, в которой он цитирует ирландскую поэзию и Тору, президент США Джо Байден пообещал, что Израиль никогда не будет одинок.
«Когда я смотрю в зал, я вижу людей, которые становятся все более защищенными, более интегрированными, более уверенными… Нация, которая уже укрепляла мир и сделает это снова».
Он сказал, что получение Почетной президентской медали Израиля — «одна из величайших почестей в моей карьере».
Байден назвал свою любовь к Израилю «глубоко укоренившейся» и вспоминает, как его воспитывал отец, «праведный христианин».
«Израиль и Соединенные Штаты — это места, построенные на надежде, твердости и решимости», — говорит Байден.
«Видеть, как Израиль процветает, как самые смелые мечты отцов и матерей-основателей Израиля воплощаются в реальность, чем сегодня наслаждаются израильские дети, для меня близко к чуду».
Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.
Также сообщалось, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.