Байден пообещал бороться с антисемитизмом во всем мире

Байден также заявил, что во время своей поездки он будет работать над более широким продвижением интеграции Израиля в регионе.

В своих комментариях после приземления в Израиле президент США Джо Байден вспомнил, как его отец «внушал нам чувство долга» никогда не забывать об ужасах Холокоста.

Он пообещал «бороться с ядом антисемитизма, где бы он ни появлялся».

Он сказал, что посетит передовые израильские оборонные системы, включая «Железный купол» и «Железный луч».

«Мы собираемся углубить наши связи в области науки и инноваций и работать над решением новых глобальных проблем в рамках нового Стратегического диалога по технологиям», — говорит Байден.

Он отмечает виртуальную встречу, которую он проведет с лидерами Израиля, Индии и ОАЭ — новый форум под названием I2U2, который будет углублять экономическое сотрудничество между Ближним Востоком и Индо-Тихоокеанским регионом.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.