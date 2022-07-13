Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем — источник

Политический источник сообщает, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подпишут совместную «Иерусалимскую декларацию» об обязательствах безопасности перед Израилем.

По словам источника, документ «является подтверждением неразрывных связей между двумя странами и неизменной приверженности США обеспечению безопасности Израиля» и добавил, что «президент Байден подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов поддержанию и укреплению потенциала Израиля для сдерживания своих врагов и самозащиты перед лицом любой угрозы или комбинации угроз».

Соглашение включает в себя совместную позицию против ядерной программы Ирана и региональной агрессии, при этом обе страны заявляют, что они будут использовать «все элементы национальной мощи», чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

Кроме того, Байден подтвердит свою приверженность безопасности Израиля, включая его качественное военное превосходство и способность защищать себя самостоятельно. В декларации говорится, что США планируют выполнить 10-летний Меморандум о взаимопонимании на сумму 38 млрд долларов, подписанный с Израилем, в отношении возникающих угроз и новых событий в регионе.

«Иерусалимская декларация станет «живым свидетельством уникального качества, глубины и масштаба американо-израильских отношений. Она выражает глубокую приверженность отношениям с обеих сторон, особенно [приверженность США] безопасности, процветанию и благополучию Израиля», — заявил израильский дипломатический источник.

Источник добавил, что «десятый визит Байдена в Израиль и его первый в качестве президента выражает глубокую приверженность обеих сторон. У нас есть четкая и единая позиция против Ирана, его ядерной программы и его агрессии в регионе, которая требует от обеих стран действовать через все элементы национальной силы против иранской угрозы».

По словам источника, Иран будет в центре переговоров между сторонами: «Иран находится на переднем крае угроз национальной безопасности Израиля. ИИран продолжает нарушать свои обязательства и продолжает обманывать международное сообщество. Иран тянет время. Пока Тегеран считает, что время на его стороне, он не сдастся и не пойдет на какие-либо уступки… Время иранской сделки 2015 года истекло, и крайне важно оказывать давление на Иран».

«Авраамовы соглашения оказывают положительное влияние на отношения Израиля с Египтом и Иорданией и важны для безопасности Израиля и безопасности Ближнего Востока. Прямой рейс Байдена из Израиля в Саудовскую Аравию является частью динамики, которая развилась в последние месяцы. Мы надеемся, что предпринятые сейчас шаги являются началом процесса нормализации отношений между странами. Израиль участвовал в ряде соглашений с соседними странами в регионе», — добавил источник.

В документе также признается «региональная архитектура» сотрудничества между Израилем и арабскими государствами в последние месяцы при участии США.

«По сути, это говорит о том, что США очень привержены работе с Израилем, нашими партнерами и друзьями, чтобы попытаться преобразовать регион», — сказал источник.

Ранее Курсор писал, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.

Курсор сообщал, что Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку. Госсек США прибудет в Израиль вместе с Джо Байденом. Цель поездки — консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов.

Также сообщалось, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток.