Байден прибыл в президентскую резиденцию для встречи с Герцогом

Американский лидер уже прибыл в дворец Герцога, где его также встретила первая леди Израиля, Михаль Герцог. Байден расписался в гостевой книге и прошел внутрь.

Президент США Джо Байден прибыл в резиденцию президента в Иерусалиме, где его встретили на красной дорожке президент Ицхак Герцог и его жена Михаль, первая леди.

Затем они провели беседу с израильскими школьниками, одетыми в белое, у которых даже устали руки от того, что активно размахивали флагами Израиля и США.

Войдя в резиденцию, Байден обнял Герцога, прежде чем расписаться в гостевой книге на столе, инкрустированном перламутром, который когда-то принадлежал премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли.