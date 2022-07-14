Байден прибыл в президентскую резиденцию для встречи с Герцогом

Президент США Джо Байден прибыл в резиденцию президента в Иерусалиме, где его встретили на красной дорожке президент Ицхак Герцог и его жена Михаль, первая леди.
Затем они провели беседу с израильскими школьниками, одетыми в белое, у которых даже устали руки от того, что активно размахивали флагами Израиля и США.
Войдя в резиденцию, Байден обнял Герцога, прежде чем расписаться в гостевой книге на столе, инкрустированном перламутром, который когда-то принадлежал премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли.
Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.
Кроме того, Байден и Лапид раскрыли детали включения Израиля в безвизовую программу США. Журналисты спросили лидеров о застопорившемся прогрессе в деле включения Израиля в программу безвизового режима США и о том, попросят ли лидера израильской оппозиции Биньямина Нетаниягу помочь в этом вопросе (поскольку оппозиция заблокировала некоторые законодательные акты по этому вопросу).