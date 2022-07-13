Президент США Джо Байден приземлился в аэропорту Бен-Гурион, начав четырехдневный визит на Ближний Восток. Это его первый визит в этот регион в качестве президента.

Байден признался в любви Нетаньягу на церемонии встречи, заявил: «Ты знаешь, что я люблю тебя».

Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Байден подошел к Нетаниягу и пожал ему руку, в отличие от сжатого кулака, который он до сих пор давал всем остальным.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.