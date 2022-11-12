Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей

В Белом доме утверждают, что КНДР представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии.

Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина во время их встречи о том, что если Северная Корея продолжит свои провокации, то США увеличат свое военное присутствие в азиатско-тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Reuters.

США обеспокоены тем, что Северная Корея планирует возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года, и считают, что у Китая и *россии есть рычаги, чтобы убедить ее не делать этого.

«Он скажет президенту Си о своей точке зрения: Северная Корея представляет угрозу не только для США, Кореи и Японии, а для мира и стабильности во всем регионе. И если Северная Корея продолжит движение по этому пути, это будет означать дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе. Поэтому Китайская Народная Республика заинтересована в том, чтобы сыграть конструктивную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи. Выберут ли они это или нет, конечно, их дело», – рассказал советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Проведение первой очной встречи Байдена и Си Цзиньпина со времени вступления президента США в должность запланировано в рамках G20 в Индонезии в понедельник, 14 ноября.

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Ранее мы рассказывали, что Израиль и США вместе противодействуют угрозе гиперзвуковых ракет.

Также «Курсор» сообщал, что хакеры Северной Кореи пыталась взломать израильскую компанию.

Помимо этого, накануне встречи Си и Байдена Китай заговорил о сотрудничестве с США.