Израиль и США вместе противодействуют угрозе гиперзвуковых ракет

Хотя у Израиля есть многоуровневая система противовоздушной обороны, включая «Железный купол» и «Arrow-3», по-прежнему нет ничего, что могло бы заблокировать гиперзвуковые ракеты.

Израиль был обеспокоен гиперзвуковыми ракетами в регионе задолго до того, как Иран объявил, что он разработал такое оружие и работал с Агентством по противоракетной обороне США, чтобы противостоять любым таким угрозам.

«Гиперзвуковые ракеты пока не представляют угрозы в этом регионе, но они вызывают серьезную озабоченность», — заявил в сентябре один из высокопоставленных офицеров системы противовоздушной обороны ЦАХАЛа.

Организация противоракетной обороны Израиля (IMDO) и MDA являются ключевыми партнерами в многочисленных проектах противовоздушной обороны. Вашингтон и Израиль также подписали соглашение, в соответствии с которым США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны, и в последние годы две армии провели многочисленные совместные противовоздушные операции.

Хотя у Израиля есть многоуровневая система противовоздушной обороны, включающая «Железный купол», «Arrow-2», «Arrow-3», «David’s Sling» и все еще находящуюся в разработке лазерную систему «Железный луч», до сих пор нет системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты. Из-за возникающей угрозы MDA запросило 225 млн долларов на гиперзвуковую противоракетную оборону в своем бюджетном запросе на 2023 финансовый год.

MDA работает над разработкой ракет-перехватчиков для поражения вражеских гиперзвуковых ракет с помощью другой гиперзвуковой ракеты, известной как Glide Phase Interceptor (GPI). GPI выведет вражескую ракету из строя на фазе планирования ее полета, когда она наиболее уязвима.

Организация также работает над космической системой для уничтожения вражеских ракет, которые трудно отследить, например, гиперзвуковых ракет. В программе будет многоуровневая система, которая объединит спутниковые датчики, наземные радары и многое другое для обнаружения, отслеживания и перехвата гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковые ракеты представляют собой новую угрозу, поскольку они летят в пять раз быстрее скорости звука и имеют сложные и разнообразные траектории полета, что затрудняет их перехват. Они также летают намного выше, чем дозвуковые ракеты, но намного ниже, чем межконтинентальные баллистические ракеты, в районе, где многие страны, включая США, не имеют достаточного прикрытия слежения. Эти ракеты также могут нести ядерные боеголовки, что делает угрозу еще более тревожной.

Особенно после того, как в четверг Иран объявил, что разработал гиперзвуковую ракету, способную «пробить любой противоракетный щит».

Ранее Курсор писал, что Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе. Эта технология, получившая название Iron Beam, лазерная система противоракетной обороны, может перехватывать беспилотники, минометы, ракеты и противотанковые ракеты.