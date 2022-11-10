Накануне встречи Си и Байдена Китай заговорил о сотрудничестве с США

Соединенные Штаты должны работать вместе с Китаем, чтобы избежать недоразумений и ошибочных суждений, заявил в четверг представитель министерства иностранных дел.
Комментарий прозвучал в ответ на вопрос об сообщениях об ожидаемой встрече между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом на саммите группы G20 на индонезийском курортном острове Бали на следующей неделе.
Китай привержен мирному сосуществованию с Соединенными Штатами, но тайваньский вопрос находится в центре его интересов, заявил официальный представитель КНР Чжао Лицзянь на очередном брифинге в Пекине.
По словам Чжао, Соединенным Штатам необходимо прекратить превращать вопросы торговли в оружие и принять реальные меры для защиты роли рыночной экономики.
Ранее Курсор писал, чтов Иране заявили о производстве новых баллистических ракет.
Кроме того,в NASA прокомментировали недавнее падение метеорита на дом в США.