Накануне встречи Си и Байдена Китай заговорил о сотрудничестве с США

В преддверии ожидаемой встречи Си и Байдена Китай заявляет, что обе страны должны работать вместе.

Соединенные Штаты должны работать вместе с Китаем, чтобы избежать недоразумений и ошибочных суждений, заявил в четверг представитель министерства иностранных дел.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос об сообщениях об ожидаемой встрече между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом на саммите группы G20 на индонезийском курортном острове Бали на следующей неделе.

Китай привержен мирному сосуществованию с Соединенными Штатами, но тайваньский вопрос находится в центре его интересов, заявил официальный представитель КНР Чжао Лицзянь на очередном брифинге в Пекине.

По словам Чжао, Соединенным Штатам необходимо прекратить превращать вопросы торговли в оружие и принять реальные меры для защиты роли рыночной экономики.

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