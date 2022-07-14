Байден: США полностью привержены безопасности Израиля

Перед пресс-конференцией Лапид заявил, что они говорили о бейсболе — долго говорили, хотя, по его словам, он ничего не знает о бейсболе. Он также пошутил, что «мы даже не упомянули Иран или Саудовскую Аравию».

Президент США Джо Байден и премьер-министр Яир Лапид делают краткие заявления для прессы, сидя рядом друг с другом по завершении встречи один на один. В частности, Лапид заявил, что визит Байдена в Саудовскую Аравию очень важен для Израиля, поскольку его критикуют за то, что он поехал в Саудовскую Аравию после обещания сделать ее изгоем.

Затем Байден более официально обращается к прессе:

«Друзья, я хочу поблагодарить премьер-министра. У нас было хорошее начало того, что, с Божьей помощью, станет долгими отношениями, и разговор о проблемах и возможностях, с которыми сталкиваются наши страны, особенно на Ближнем Востоке», — говорит Байден.

«Мы говорили о том, как важно, я говорил о том, как важно, с моей точки зрения, чтобы Израиль был полностью интегрирован в регион и завершил свою интеграцию. Мы гарантируем — наша администрация, и я думаю, что подавляющее большинство американской общественности, не только моя администрация, полностью преданы вашей безопасности, без каких-либо «если», «и» или «но» — без каких-либо сомнений в этом», — говорит Байден.

«Мы также говорили о том, что у нас впереди целый день, включая виртуальный саммит с Индией и ОАЭ. Мы собираемся провести обсуждение после завершения этой встречи. И мы говорили о многих вещах, которые в основном касались развития личных дружеских отношений и долгосрочных обязательств обеих наших стран друг перед другом», — говорит Байден.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.