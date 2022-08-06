Байден таки получил отрицательный тест на COVID-19

Американский лидер Джо Байден таки получил отрицательный тест на коронавирус повторного лечения.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
В письме лечащего врача президента говорится о том, что сейчас у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого «рикошета», когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. За его здорвьем также следя специалисты, чтобы не допустить ухудшения самочувствия или развития осложнений.
Сейчас президент еще придерживается изоляции, чтобы не подвергать опасности свое окружение.
Напомним, в конце июля у Байдена повторно выявили COVID после серии отрицательных тестов. Тогда врачи пояснили, что так называемый «рикошет» COVID-позитивности наблюдается у небольшой части пациентов, которые принимают препарат плаксовид. Именно его давали лидеру США.
«Курсор» писал ранее, что Минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.
Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.