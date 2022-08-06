Байден таки получил отрицательный тест на COVID-19

В письме лечащего врача президента говорится о том, что сейчас у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого «рикошета», когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. За его здорвьем также следя специалисты, чтобы не допустить ухудшения самочувствия или развития осложнений.

Сейчас президент еще придерживается изоляции, чтобы не подвергать опасности свое окружение.