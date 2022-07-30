Можно сделать дома: в Израиле изменили правила тестирования на COVID-19

Минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Теперь, чтобы проверить наличие заболевания в организме, не стоит стоять в очереди — провести тест можно дома. Для этого нужно связаться с операционной компанией, признанной минздравом, и действовать согласно инструкции. Результаты теста, зафиксированные с помощью видеозвонка, будут переданы в систему здравоохранения.

Отмечается, что новые правила действуют в стране с 27 июля. Этот вариант тестирования более комфортный, но стоит учитывать, что данная услуга платная.

Первой организацией, которой минздрав разрешил проводить тесты по новому образцу, стала Служба скорой помощи МАДА. В ближайшее время ряд других компаний также получат соответствующее разрешение.

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