Байден возложил венок и зажег Вечный огонь на церемонии в Яд Вашем

Во время церемонии хор исполнил песню «Прогулка в Кесарию», написанную венгерским евреем, борцом сопротивления Второй мировой войны Ханной Шенеш, которая была казнена в Венгрии в 1944 году.

Президент США Джо Байден посетил мемориал Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где он зажег Вечный огонь в Зале памяти и возложил венок к плите, под которой покоится прах жертв.

Во время церемонии Байдена сопровождают президент Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид, министр обороны Бенни Ганц, госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, переживший Холокост и председатель совета Яд Вашем раввин Исраэль Меир Лау и председатель Яд Вашем Дани Даян.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.